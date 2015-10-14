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ضبط مصنع بدون ترخيص وبضائع مستوردة فى حملة أمنية لمباحث تموين الإسماعيلية

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ضبط مصنع بدون ترخيص وبضائع مستوردة فى حملة أمنية لمباحث تموين الإسماعيلية ضبط مصنع بدون ترخيص وبضائع مستوردة فى حملة أمنية لمباحث تموين الإسماعيلية
شنت مباحث بالإسماعيلية حملة أمنية وتفتيشية استهدفت مركز أبوصوير، حيث تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين، والرائد عادل الجزار وكيل مباحث التموين والقوة المرافقة لهما بشن حملة تموينية استهدفت دائرة مركز أبوصوير، وتمكنت الحملة من ضبط (م. ص. ع)، 28 سنة، مدير مسئول عن محل بويات وحدايد بناحية أبوصوير بحوزته 89 كالونا وأقفال مستوردة غير خالصة الرسوم الجمركية.

كما تمكنت الحملة من ضبط (إ . م . أ) 23 سنة مدير مسئول بمحل حدايد بويات بأبوصوير بحوزته 52 كالون وأقفال مختلفة الأحجام مستوردة وغير خالصة الرسوم الجمركية، كما تم ضبط (س . ح . ج ) 38 سنة المدير المسئول لمحل أدوات صحية بأبوصوير بحوزته 45 خلاطا مستوردا غير خالصة الرسوم الجمركية، وضبط ( إ .س . إ ) 39 سنة مسئول عن محل أدوات كهربائية بأبو صوير بحوزته عبوات عسل نحل مجهول المصدر وكمية من الأدوات الكهربائية مجهولة المصدر وليس لها مستندات، وضبط (ف . ع . ح ) 48 سنة مسئول عن محل حدايد وبويات ناحية أبوخروع دائرة مركز أبوصوير بحوزته داخل المحل 36 عبوة "اسبراى" دهانات و26 "أكرة" باب وكالون مستوردة وغير خالصة الرسوم الجمركية.

وتمكنت الحملة من ضبط (م . إ . ع ) 33 سنة لإدارته وتشغيله مصنعا لتصنيع خزانات مياه بدون ترخيص وعدم وجود سجل صناعى للمصنع، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365

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