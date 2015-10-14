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شاهد عيان لـ"صحافة المواطن": سماع إطلاق نار بين الشرطة ومجهولين بالبدرشين

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شاهد عيان لـ"صحافة المواطن": سماع إطلاق نار بين الشرطة ومجهولين بالبدرشين شاهد عيان لـ"صحافة المواطن": سماع إطلاق نار بين الشرطة ومجهولين بالبدرشين
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد المواطنين رسالة أكد فيها سماع دوى تبادل إطلاق النيران بين قوات الشرطة ومجهولين فى محيط كمين شرطة متواجد بين قريتى الطرايفة والمرازيق بمركز البدرشين بالجيزة.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.


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