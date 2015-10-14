"الداخلية": نلاحق المتورطين فى تفجيرى محطة مصر وباب شرق بالإسكندرية

تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من جهودها لسرعة ضبط الجناة المتورطين فى زرع العبوتين الناسفتين، بمخزن قطارات محطة مصر ودائرة باب شرق بالإسكندرية.

صرح مسئول بالمركز الإعلامى بوزارة الداخلية، بوقوع انفجار عبوتين بدائيتى الصنع، احداهما بمخزن قطارات محطة مصر بالإسكندرية، اسفر عن حدوث تلفيات بزجاج إحدى العربات.

وأضاف، أن العبوة الأخرى بدائرة باب شرق بالإسكندرية، أسفرت عن إصابة مواطنين تصادف وجودهم بمكان الحادث، وانتقل على الفور ضباط المباحث وخبراء المفرقعات إلى مكان الحادث، وقاموا بتمشيط محيط الأحداث.

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