بالفيديو..المطربة ملك نور تروى تفاصيل اغتصاب نجلها على الهواء

قالت المطربة ملك نور، والدة الطفل المغتصب داخل حمامات نادى النصر الرياضى بمصر الجديدة على يد فراش، إنه خلال شهر مايو الماضى ظهرت بعض التغيرات على نجلها، مضيفة:"عندما قمت باستيضاح الأسباب منه أخبرنى أنه شاهد أحد الأفلام الخارجة عبر الإنترنت الأمر الذى دعانى للذهب به إلى أحد الاطباء".

وأضافت ملك نور:" ابنى توهنى ولم أعرف بحقيقة الواقعة حتى نهاية شهر أغسطس عندما شاهدت ابنى مضروبا بشكل بشع وعندما حاولت معرفة ما حدث له قال لى شىء أكبر منى يا ماما هيموتونى هيخطفونى..ابنى شارب الوطنية منى ومربياه على الحلال والحرام وبعد ساعة ونصف أخبرنى بالحقيقة فلطمت وشى".

وأوضحت "نور"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أنها توجهت إلى النادى فى تمام الساعة الواحدة والنصف ليلاً وتحققت من الواقعة، وتابعت:"ابنى عنده 7 سنوات كان يهدده عامل النظافة بصاعق كهربائى وبعض من أصدقائه ليغتصبهم"، مشددة أن نجلها يمر بحالة نفسية صعبة.

واستطردت قائلة:" بعد توقيع الكشف الطبى على ابنى الطبيب أكد أنه تم الاعتداء عليه.. ابنى متبهدل، قسم الشرطة قال لى "بلاش تشهرى بابنك" أثناء تحريرى محضر بالواقعة، ولكننى صممت على أخذ حق نجلى بالقانون، وقلت لهم "ابنى راجل وليس فتاة وسأحارب الفساد".

وناشدت المطربة ملك، المسئولين بالوقوف إلى جوارها ومساندتها حتى تحصل على حق نجلها من الجانى.