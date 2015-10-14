طاهر أبو زيد: سأخوض انتخابات رئاسة الأهلى بعد انتهاء ولاية محمود طاهر

أعلن طاهر أبو زيد، وزير الرياضة السابق، عزمه خوض انتخابات رئاسة مجلس النادى الأهلى، بعد انتهاء مدة المجلس الحالى بقيادة محمود طاهر، مؤكداً أن النادى الأهلى يمر حالياً بمرحلة إحلال وتجديد تأخرت فى الحقيقة منذ سنوات، وكان لابد أن تبدأ منذ سنوات مضت، على اعتبار أن الفرق الكبرى أو الأندية التى لها تاريخ فى حجم النادى الأهلى، مسألة الإحلال والتجديد بها تتم بشكل تلقائى، مشيراً إلى أن أزمة النادى الأهلى أخذت بعداً آخر، وأرى أن هناك مبالغة فى تصدير الأزمة للجمهور.

وأوضح "أبو زيد"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بى سى مصر"، أن الأزمة دائماً فى الأندية الكبيرة مثل الأهلى والزمالك، تكون الكرة هى محورها، فحينما تكون الكرة مستقرة يكون النادى مستقرا والعكس، موضحاً أن النادى الأهلى أكبر بكثير من أن يحقق بطولة أو يسخرها، لأن الأهلى ككيان أكبر بكثير من ذلك، والنادى الأهلى عبر تاريخه كان يربح ويخسر، إلا أن بطولاته أكثر من خسارته، وليس هناك نادى يربح طوال الوقت، لأن كرة القدم علمتنا ذلك.

وعن رأيه فى اختيار جوزيه بيسيرو، لقيادة الفريق قال وزير الرياضة السابق، إن مجلس الإدارة الجديد درس سيرته الذاتية وتأكد بجدية من مناسبة اختياره لقيادة فريق كرة القدم، مشيراً إلى أنه فى حال فوز الأهلى فى مباراة السوبر على الزمالك، سيدعم هذا موقف مجلس الإدارة الحالى بقيادة محمود طاهر، لكن على المستوى النفسى، مع العلم بأن كأس السوبر ما هو إلا مباراة وليست بطولة.

وأشار وزير الرياضة السابق، إلى أن هناك من يحاول استغلال أزمة النادى الأهلى للهجوم على مجلس الإدارة، مشيراً إلى أن اعتزال نجوم النادى الأهلى مثل أبو تركية وبركات ووائل جمعة، ورحيل الحضرى، أحدث فجوة فى الفريق، والأهلى نادى كبير بجماهيره وجمعيته العمومية، ولا أدافع عن محمود طاهر رئيس النادى، لكنى أقول حقيقة مجردة بصفتى كنت مسئولاً فى النادى، وكنت أيضاً لاعبا بالفريق.