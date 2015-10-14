مصدر أمنى: غلق جميع الملاهى الليلية ومحلات الخمور بمناسبة العام الهجرى

أكد مصدر أمنى أن جميع الملاهى الليلية و"البارات" ومحلات الخمور تم إغلاقها ابتداء من منتصف ليل أمس الثلاثاء، وحتى نهاية اليوم الأربعاء، بمناسبة العام الهجرى الجديد.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- المتحدث العسكرى يهنئ الشعب المصرى وقواته المسلحة بالعام الهجرى الجديد
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وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن هذا القرار ضمن لوائح رخصة وزارة السياحة بعدم فتح أو تشغيل الملاهى الليلية أو المحلات التى تقدم الخمور فى المناسبات الدينية.
>- المتحدث العسكرى يهنئ الشعب المصرى وقواته المسلحة بالعام الهجرى الجديد
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