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عطل فنى يؤخر وصول"طائرة وزير التعليم العالى" من باريس 5 ساعات

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عطل فنى يؤخر وصول"طائرة وزير التعليم العالى" من باريس 5 ساعات عطل فنى يؤخر وصول"طائرة وزير التعليم العالى" من باريس 5 ساعات
تسبب عطل فنى بطائرة للطيران القادمة من باريس فى تأخر وصولها لقرابة الـ5 ساعات حيث لم تصل الرحلة حتى كتابة هذه السطور.

وأكد مصدر مطلع بمطار القاهرة الدولى، أن طائرة مصر للطيران "رحلة رقم 800"، كان من المقرر وصولها فى تمام الساعة الثامنة مساء الثلاثاء، لكن تسبب عطل بالطائرة فى تأخر وصولها حتى الآن.

وأضاف المصدر، أنه كان من المقرر وصول الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على متن الرحلة لكن بسبب العطل الذى أصاب الطائرة بمطار باريس تأخر وصول الوزير.

كان الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قد وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم الأحد الماضى، للمشاركة فى أعمال الدورة (197) للمجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو.

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