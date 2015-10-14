بالفيديو..مرتضى منصور لـ"أبوظبى":لن أتصالح مع محمود طاهرحتى لو تدخل السيسى

رفض مرتضى منصور، رئيس الزمالك، فكرة التصالح مع محمود طاهر رئيس النادى الأهلى، فى أى يوم من الأيام، مضيفًا أنه لن يصافحه خلال مباراة السوبر المرتقبة بين قطبى الكرة المصرية غدًا الخميس.

وقال مرتضى فى تصريحات تلفزيونية لقناة أبو ظبى: "أغلقت ملف التصالح مع طاهر تماما حتى لو تدخل الرئيس السيسى الذى أحترمه مثلما نجح فى إنهاء أزمتى مع أحمد شوبير".

وأضاف رئيس الزمالك، أنه يجب على طاهر البقاء على موقفه وعدم مصافحة رجل سليط اللسان، فأنا رجل بسيط كل تحركاتى تنحصر ما بين قريتى ومنطقة روض الفرج، مضيفًا لو تسلق محمود طاهر برج خليفة فلن أتعامل معه مجددا".

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