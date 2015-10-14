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يونس مخيون بالبحيرة: "النور" هدفه مقاومة الشيعة والتشيع فى مصر

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نظم حزب النور بالبحيرة مؤتمرا جماهريا مساء أمس بمدينة كفر الدوار بالبحيرة لدعم مرشحيه فى انتخابات مجلس النواب.

شارك فى المؤتمر الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور والشيخ ياسر برهامى القيادى بالدعوة السلفية بالإضافة إلى قيادات حزب النور والدعوة السلفية.

من جانبه أكد يونس مخيون أن الحزب هدفه مواجهة التيارات المتطرفة والحفاظ على وحدة وتماسك جيشها بالإضافة إلى مقاومة الشيعة والتشيع فى مصر، مضيفا أن هناك حملة منظمة ضد حزب النور .

فيما أوضح الشيخ ياسر برهامى أن هناك مخططا عالميا لتقسيم الدول العربية والإسلامية ومنها مصر
>ولابد من مواجهة ذلك بكل قوة وعدم الانسياق وراء الأجندات الغربية، مضيفا أن حزب النور والدعوة السلفية تمثل الإسلام الوسطى بعيدا عن التيارات المتطرفة، مشيرا إلى أهمية الدستور الحالى ودوره فى تطبيق الشريعة تدريجيا.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

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مصر 365

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