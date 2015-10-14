إنقاذ حياة طفلة بعد تدخل جراحى فى المستشفى الجامعى بقنا

نجح فريق القافلة الهولندية، التى تزور مستشفى قنا الجامعى، أمس الثلاثاء، بالتعاون مع أطباء قسم القلب والصدر بالمستشفى، فى إنقاذ حياه طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، والتى كانت تعانى من حمى روماتزمية وارتجاع شديد بالصمام الميترالى وصمام الشرفات، مع ارتفاع حاد فى الضغط بإجراء جراحة عاجلة بالقلب.

من جانبه أكد الدكتور كرم مسلم، مدير عام المستشفيات الجامعية بقنا، نجاح الجراحة والتى تعد من أخطر الجراحات فى القلب واستقرار حالة الطفلة ونقلها لغرفة العناية المركزة ووضعها تحت الملاحظة، مشيرا أيضا إلى نجاح الفريق الطبى الهولندى وأطباء قسم القلب والصدر لأول مرة فى الصعيد فى إجراء جراحة قسطرة قلبية عن طريق التدخل باليد واستقرار حالة المريض.

وفى سياق متصل قام أعضاء الوفد الطبى الهولندى، بإلقاء محاضرة بقاعة المؤتمرات بمقر المستشفى الجامعى حول جراحات القلب الحديثة بحضور أطباء مستشفى قنا الجامعى وأطباء قسم الصدر والقلب.