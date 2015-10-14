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رئيس "مصر بلدى" بسوهاج: نهدف تحقيق طموحات الشعب فى العيش والحرية

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قال قدرى أبو حسين رئيس حزب بلدى والمرشح بقائمة ئتلاف الجبهة المصرية خلال مؤتمر جماهير الكبير عقد مساء أمس بالنادى البحرى بمحافظة سوهاج لدعم ائمة تيار الاستقلال والجبهة المصرية، :"إننا نؤمن بدورنا فى الحياة السياسية والاجتماعية وذلك بما يخدم الصالح العام ورفعة الوطن من أجل المواطن وأننا نهدف إلى تحقيق طموحات الشعب المصرى فى العيش والحرية والعدالة الإجتماعية وحشد كل الطاقات والإمكانات لدعم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة وإقامة دولة العدل والقانون والتأكيد على الحريات العامة وحقوق الإنسان، وإلغاء صور التمييز بين المواطنين".

وأشار "قدرى" أن هناك برامج تم وضعها لتطوير الصناعة والارتقاء بها علاوة على استغلال الأراضى والنهضة بقطاع التعدين بما يعود بالخير والنفع على المواطن المصرى .

وطالب قدرى جموع المواطنين بضرورة الخروج للمشاركة فى العملية الانتخابية والاختيار الصحيح لمن يمثلهم فى هذه الفترة الفارقة من تاريخ مصر .

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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