مديريات أوقاف شمال سيناء وسوهاج والأقصر تحتفل اليوم بالعام الهجرى الجديد

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء فى بيانٍ لها الاحتفال اليوم الأربعاء بهجرة النبى صلى الله عليه وسلم، وذلك بمسجد النصر بالعريش بعد صلاة المغرب مباشرة.

وأشار البيان إلى أن مدير عام أوقاف شمال سيناء ومدير عام الدعوة ومفتشى المتابعة ورؤساء الأقسام بالمديرية سيكثفون المرور على جميع المساجد التابعة للمديرية وكذلك المساجد الأهلية لمتابعة الخطة الموضوعة من قِبَل المديرية للاحتفال بذكرى هجرة النبى صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة المنورة.

وقال الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ إن المديرية ستحتفل اليوم بالعام الهجرى عقب صلاة العشاء بمسجد الأستاد يحضره الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ والقيادات الشعبية والتنفيذية مضيفًا أن المدن والمراكز ستشهد احتفالات مماثلة فى نفس الوقت.

الشيخ اسماعيل الصغير وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أوضح أن المديرية ستقيم اليوم احتفالا بمناسبة ذكرى هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بمسجد العارف بالله بحضور الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج والقيادات الدينية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأضاف الشيخ عبد الرحمن اللاوى مدير المساجد أن برنامج الاحتفال يشمل تلاوة القرآن الكريم للشيخ حنفى محمود دياب وكلمة للأزهر الشريف يلقيها الشيخ محمد عبد العزيز محمود مفتش أول وعظ بسوهاج وكلمة للأوقاف يلقيها الشيخ إسماعيل الصغير وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج ثم الابتهالات الدينية للشيخ صفوت رشوان.

وصرح الشيخ محمد صالح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه سيتم الإحتفال بمناسبة رأس السنة الهجرية، اليوم الأربعاء، عبر إقامة إحتفالية كبرى بمسجد السيد يوسف بجوار قاعة المؤتمرات بكورنيش النيل بالمحافظة.

وأضاف الشيخ محمد صالح لـ"اليوم السابع" أن ذلك يأتى بناء على تكليف رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية بحضور الإحتفالات بالعام الهجرى الجديد وسط المواطنين، ومن المقرر أن يشارك الإحتفال محمد بدر محافظ الأقصر وعدد من القيادات الأمنية ورؤساء المدن والقرى بالمحافظة فى الإحتفالية.