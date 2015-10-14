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إلحاق مدرسة التجارة بنات بالمعهد الدينى بالمحلة يثير غضب الطلاب والمعلمين

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تشهد مدرسة التجارة بنات بالمحلة الكبرى حالة من الغضب الشديد بعد قيام إدارة شرق المحلة بنقل الطالبات والمدرسين والإداريين إلى بعض الفصول بمعهد فاطمة الزهراء الأزهرى الإعدادى والثانوى كفترة مسائية، ما دفع المدرسين والإداريين لجمع توقيعات للمطالبة بإيجاد مدرسة بديلة تضم غرفا للأنشطة والحاسب الآلى وخزينة المدرسة ومكانا للكتب والتوريدات والمكتبة.

وفوجئ العاملون بالمدرسة الملحقون بالمعهد الأزهرى بصدور قرار إزالة للمدرسة منذ 3 سنوات وتجاهل هيئة الأبنية التعليمية لإنشاء المدرسة، حيث كانت تعمل المدرسة بنظام الفترتين الفترة الأولى مدرسة التجارة بنات والفترة الثانية بمدرسة "أسماء التجارية بنات"، أحدهما تتبع إدارة شرق المحلة التعليمية والثانية تتبع إدارة غرب المحلة التعليمية.

وتم نقل طالبات مدرسة "أسماء التجارية" إلى مدرسة التجارة والخدمات مع البنين كفترة مسائية بينما تم إلحاق طلاب مدرسة مصطفى كامل الإعدادية بالفصول الشاغرة بمدرسة عبد الرحمن بن عوف التجريبية التى تم إنشاؤها بعد استقطاعها من مدرسة التجارة بنات وبدلا من أن تقوم الإدارة التعليمية بالإبقاء على الطالبات بالمدرسة نظرا لوجود معامل الحاسب الآلى التى يتم تدريب الطالبات عليها تم نقلهن إلى معهد الفتيات.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

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مصر 365