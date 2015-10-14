تشكيل #في_القمة محمد أبو العلا يضع لـ في الجول التشكيل الأمثل للأهلي ' هجوم مزعج '

ما هو التشكيل الأنسب للأهلي في القمة المقبلة؟ وهل هناك تبديلات تستطيع جعل الفريق يظهر بشكل أفضل عن مبارياته الأخيرة؟ محمد أبو العلا لاعب الزمالك السابق يجيب لـFilGoal.com.

واستعدادا لمباراة القمة يقدم FilGoal.com سلسلة موضوعات (تشكيل #في_القمة) عن التشكيل الأفضل للأهلي أمام الزمالك؟ ومن هم أفضل 11 لاعب للزمالك لمواجهة الأهلي؟

وكانت البداية مع طارق مصطفى الذي طالب فيريرا وزيزو بإجراء تبديلا واحدا في تشكيلة كل منهما للمباراة (طالع التفاصيل).

ثم تحدث بكر في عن نصيحته لجوزفالدو فيريرا مطالبا إياه بتأمين خط الوسط حتى لا يفقد زمام الأمور في المباراة (طالع التفاصيل).

وتابع بكر حديثه مؤكدا أن هناك لاعب في الأهلي إذا غاب فذلك يعطي الفريق الأحمر ميزة إضافية كما أنه يؤمن أن رمضان صبحي قد يتألق لكن بشرط (طالع التفاصيل).

وتحدث طارق السيد عن تبديل محوري في تشكيل الزمالك وأفضل ثلاثة لاعبين يستطيعون قلب النتيجة لصالح الفرسان في أي وقت (طالع التفاصيل).

قبل أن يؤكد طارق السيد أن التبديلات الدفاعية لزيزو في الأهلي قد تساعد فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية (طالع التفاصيل).

وتحدث أبو العلا لـFilGoal.com قائلا:"يجب أن يدفع زيزو بمهاجمين في تشكيلته".

وأضاف"وتحديدا يجب الدفع بالثنائي الإفريقي جون أنطوي وماليك إيفونا".

وبرر أبو العلا اختياره للثنائي الإفريقي على حساب مهاجمين الأهلي الأخرين قائلا:"هما قوة ضاربة يشكلان إزعاجا لأي دفاع بجانب القوة الجسمانية التي يتمتعان بها".

والتشكيل الأمثل للأهلي بالنسبة لأبو العلا هو:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي

في الدفاع: أحمد فتحي- رامي ربيعة- أحمد حجازي- حسين السيد

في الوسط: حسام عاشو – حسام غالي- عبد الله السعيد- مؤمن زكريا

في الهجوم: جون أنطوي- ماليك إيفونا