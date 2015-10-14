طاهر: الأهلي اعتبر رحيل التوأم خيانة.. ولكن

يؤمن محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي أن رحيل التوأم حسام وإبراهيم حسن عن القلعة الحمراء وانتقالهم للزمالك لم يكن خيانة بقدر ما هو الاحتراف الذي تعيشه كرة القدم.

وتحدث طاهر لقناة TEN قائلا:"عقد التوأم مع الأهلي كان قد انتهى ولم يتم التوصل لاتفاق للتجديد معهم".

وأكمل"بالتالي قرروا الرحيل، لكن مسؤولي الأهلي والجماهير اعتبرت ذلك الأمر بمثابة الخيانة".

وواصل"حينما رحل التوأم عن الأهلي لم نكن نعيش عصر الاحتراف مثل الآن كانت الأمور يتم الحكم فيها بالعاطفة فقط".

وأضاف"لكن في الاحتراف الذي تكسب به يجب أن تلعب به".

وأتم"لكن من يخطئ في الأهلي لن يعمل به مرة أخرى وذلك من أجل الحفاظ على قيم ومبادئ النادي".