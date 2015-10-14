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طاهر: فتحي رحل عن الأهلي بالاتفاق.. وعاد عندما احتجناه

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طاهر: فتحي رحل عن الأهلي بالاتفاق.. وعاد عندما احتجناه طاهر: فتحي رحل عن الأهلي بالاتفاق.. وعاد عندما احتجناه

أكد محمود طاهر أن أحمد فتحي لاعب الفريق رحل عنه في وقت سابق للاحتراف جاء بناء على اتفاق بينه وبين مجلس الإدارة.

وكان فتحي قد رحل عن الأهلي في أغسطس من عام 2014 لينضم إلى أم صلال القطري قبل أن يعود له مرة أخرى في يوليو من العام الجاري

وتحدث رئيس النادي الأهلي لقناة TEN قائلا:"فتحي رحل عن الأهلي بالاتفاق معنا ولم يهرب".

وأكمل"هو كانت لديه بعض الظروف الخاصة وطلب بعض الأشياء لتجديد التعاقد لم نستطع توفيرها ولذلك رحل".

وواصل"لكن عندما عرف فتحي أن الأهلي يحتاجه لم يتردد مطلقا وقرر العودة له".

وأتم"فتحي تكبد العديد من الأموال حتى يستطيع فسخ تعاقده مع الفريق القطري من أجل العودة للأهلي مرة أخرى".

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