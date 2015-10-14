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رئيس الأهلي: إبعاد كل رموز الإدارة القديمة؟ انظروا للمستشار الإعلامي

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رئيس الأهلي: إبعاد كل رموز الإدارة القديمة؟ انظروا للمستشار الإعلامي رئيس الأهلي: إبعاد كل رموز الإدارة القديمة؟ انظروا للمستشار الإعلامي

"نُتهم دائما بأننا نرغب في إبعاد كل من له صلة بالإدارة القديمة لكن هذا ليس حقيقا" هكذا تحدث محمود طاهر رئيس النادي الأهلي.

وحل طاهر ضيفا على قناة TEN وتحدث قائلا:"دائما يقال عننا إننا نرغب في إبعاد أي فرد له صلة بالإدارة القديمة".

وواصل"لكن هذا الأمر ليس صحيحا على الإطلاق والدليل هو المستشار الإعلامي حامد عز الدين".

وأضاف"المستشار الإعلامي لمجلس إدارة الأهلي لم يكن مؤيدا لنا في الانتخابات ولكن بالرغم من ذلك فقد قمنا بالاستعانة به".

وأكمل"هذا يدل على أن ما يهمنا هو مصلحة الأهلي فقط وليس أي شيء آخر".

وكان حامد عز الدين قد تحدث في وقت سابق عن تلك الواقعة وأكد أنه لم يؤيد قائمة طاهر في انتخابات الأهلي (طالع التفاصيل).

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