رئيس الأهلي: عدم إيقاف حسين السيد كان أبرز أخطائنا

أكد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي أن عدم إيقاف حسين السيد الظهير الأيسر للفريق كان من أبرز الأخطاء التي حدثت خلال الفترة الماضية.

وكان السيد قد قام بالإشارة بالصمت أثناء احتفاله بتسجيل هدفا للأهلي في مرمى بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر.

وتحدث طاهر عن تلك الواقعة لقناة TEN قائلا:"تم عقاب اللاعب بغرامة مغلظة لم يتم الإعلان عنها".

واستدرك"لكنه كان يستحق الإيقاف وهذا كان أبرز أخطائنا".

وتابع"لكنني لم أكن أرغب في هدم استقرار الفريق الذي كان يشارك في أكثر من بطولة في ذلك الوقت".

وأضاف"ولكن أنا أتوعد أي شخص يخرج عن النص في الفترة المقبلة، نحن لن نسمح بتكرار الأخطاء مرة أخرى".