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الأهلي قد يعين زيزو مديرا للكرة

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الأهلي قد يعين زيزو مديرا للكرة الأهلي قد يعين زيزو مديرا للكرة

أكد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أن عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني المؤقت للأهلي قد يتم تعيينه مديرا للكرة بعد انتهاء مهمته مع الفريق الأول.

وعقب رحيل وائل جمعة عن منصب مدير الكرة تولى علاء عبد الصادق منصب المشرف العام على قطاع الكرة قبل أن يقرر الأهلي إقالته في النهاية.

ويفاضل الأهلي في الوقت الحالي بين إسلام الشاطر وسيد عبد الحفيظ لتولي أحدهما منصب مدير الكرة في الجهاز الفني للمدير الفني الجديد جوزيه بيسيرو.

وتحدث طاهر لقناة TEN قائلا:"سيتم الإعلان عن اسم مدير الكرة عقب العودة من الإمارات عقب لقاء السوبر".

واستدرك"لكن قد يتأجل الإعلان عنه ويتم إعطاء فرصة لزيزو لتولي مسؤولية هذا المنصب".

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