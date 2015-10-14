السجن عشر وست سنوات لإرهابيين قاتلا مع «داعش» في سورية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الثلاثاء حكمين ابتدائيين يقضيان بإدانة مواطنين اثنين بالسفر للمشاركة بالقتال في سورية والالتحاق بتنظيم "داعش" الإرهابي، وحكم على أحدهما عشر سنوات والآخر ست سنوات.

وجاءت إدانة الأول بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى تركيا ثم الدخول إلى سورية بطريقة غير مشروعة للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه، مسيئاً لسمعة بلده بذلك، حيث نسق له أحد المطلوبين، وسلمه مبلغ 15 ألف ريال، وزوده برقم المنسق السوري الذي استقبله في تركيا، ودخوله لمقر المقاتلين وتلقى فيه دروساً منهم بها تكفير لهذه الدولة وحث على القتال، وتدرب على اللياقة والأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية في معسكرات جبهة النصرة، وتورط بحراسة المواقع التابعة لهم، والتحق بما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي ومبايعته لزعيمهم المدعو أبوبكر البغدادي، وتعاطيه لحبوب الكبتاجون.

وتقرر تعزيره بالسجن مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.

فيما أدين الثاني بالافتيات على ولي الأمر بسفره إلى سورية والتحاقه هناك بتنظيم "داعش" وتدربه على الأسلحة وعمله في خدمة التنظيم المذكور أثناء وجوده هناك بما يحقق أهداف التنظيم الفاسدة، وإهماله وتفريطه في جواز سفره بتسليمه لأحد الأشخاص في سورية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام وثائق السفر.

وحكمت المحكمة عليه بالسجن مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة تسع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته منها ثلاث سنوات استناداً إلى نظام وثائق السفر، وتغريمه ألفي ريال استناداً إلى ذات النظام.