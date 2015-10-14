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صندوق سعودي بملياري دولار للمشاركة في الصناديق الفرنسية

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صندوق سعودي بملياري دولار للمشاركة في الصناديق الفرنسية صندوق سعودي بملياري دولار للمشاركة في الصناديق الفرنسية

    جرى أمس بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، المشرف على اللجنة التنسيقية الفرنسية المشتركة، ودولة رئيس وزراء جمهورية فرنسا ايمانويل فالس، في قصر اليمامة بالرياض، التوقيع على أربع اتفاقيات وخطاب نوايا بين المملكة وجمهورية فرنسا.

فقد تم توقيع اتفاقية تعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومديرية الإنشاء البحري والأنظمة الفرنسية لإقامة مركز أبحاث بحرية، كما تم توقيع اتفاق تعاون وتدريب بين مدينة الملك فهد الطبية، ومعهد جوستاف روسي.

كما وقعت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة وهيئة الطاقة الفرنسية، خطاب نوايا في مجال الطاقة المتجددة، كما تم التوقيع على إنشاء مصنع لإنتاج بلازما الدم في المملكة.

كذلك تم توقيع اتفاقية لصندوق الاستثمارات العامة لإنشاء صندوق سعودي قيمته مليارا دولار مخصص للمشاركات في الصناديق الخاصة بفرنسا.

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