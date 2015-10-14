أمير الرياض: وطننا ليس ككل الأوطان وواجبنا الحفاظ عليه

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء امس حفل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بمناسبة اليوم الوطني 85 بمجمع الأمير فيصل بن فهد الاولمبي (الصالات الخضراء)، تحت شعار "هويتي وطني" في احتفائية اشتملت على عرض نماذج متنوعة للأنشطة الطلابية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. وكان في استقبال سموه عند وصوله معالي وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل ووكلاء الوزارة والمدير العام للتعليم بمنطقة الرياض محمد بن عبدالله المرشد ومساعد المدير العام للشؤون المدرسية والتعليمية الاستاذ حمد بن عبدالله الشنيبر ومساعد المدير العام للخدمات المساندة الاستاذ فهد الصقية، ومديرو الإدارات ومكاتب التعليم.

وفي ختام الحفل أعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر عن شكره للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قائلاً أولاً الشكر والتقدير على هذه الاحتفائية الرائعة في يوم الوطن. هذا الوطن الذي ننظر اليه بالتقدير والاعتزاز قيادة وشعباً وأرضاً.

وأضاف قائلاً، وطننا أيها الإخوة ليس ككل الأوطان، فوطننا يزخر بمعطيات عظيمة، والواجب علينا أن نحافظ عليه في كل معطاياته ومسيرته. كما ان ملكنا ولله الحمد ليس ككل الملوك فهو ابن لهذه الأرض، واخ لكل مواطن، ويعتز ويقدر كل شباب الوطن وشاباته، فباسمكم جميعاً أرفع الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الكريم والى سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد، وإلى كل مواطن في هذا الوطن بهذه المناسبة السعيدة، ولكم أيها الإخوة ولإدارة التعليم ولمنسوبي المدارس، والعاملين فيها جميعا ولابنائنا الطلاب وعلى رأس الجميع معالي وزير التعليم الذي يبشر بمستقبل زاهر لتعليمنا لتنشئة جيل متعلم مثقف له دور كبير في التنمية بإذن الله. وحفظكم الله وحفظ الله الوطن.

واختتم الحفل بالعرضة السعودية شارك فيها طلاب مدارس المملكة. بإشراف المدير العام الأستاذ ناصر الملحم.

وبعد ختام الحفل أعرب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لتفضله برعاية الحفل مشيراً أن ذلك يأتي دافعاً للجميع لمواصلة التميز والإبداع والرقي وحافزاً للعاملين في الإدارة.

وأشار إلى ان الادارة نفذت برنامجاً متكاملاً للاحتفاء باليوم الوطني في أكثر من 3000 مدرسة للبنين والبنات تضم اكثر من مليون طالب وطالبة عبر فعاليات ومسابقات متنوعة تهدف إلى تعزيز الوطنية في نفوسهم عبر بيان ما تحقق للمملكة العربية السعودية من نعمة وأمن وخير بعد توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، الذي أرسى قواعدها وفق الشريعة الإسلامية ونجح في تأسيس البلاد، بعد أن نشر العلم وسعى إلى تحقيق وترسيخ مبدأ المواطنة الحقيقية.

من جهته بين مساعد المدير العام للشؤون التعليمية حمد بن عبدالله الشنيبر أنه تزامن مع الحفل إقامة عدة فعاليات متنوعة خلال يوم الاحتفاء في عدد من المواقع بالرياض، عبارة عن مهرجانات تفاعلية داخل المولات والأماكن العامة، منها مرسم وفعاليات ومسابقات في أسواق بانوراما مول والقصر مول ومنتزه عكاظ البيئي وحديقة محمد بن القاسم بالروابي، إضافة إلى اقامة المباراة النهائية في بطولة كأس المؤسس بين طلاب المدارس كما اقيم صباح يوم امس الثلاثاء مسيرة للمشي الحر بعنوان هويتي وطني بممشى طريق الملك عبدالله بجوار وزارة التعليم.