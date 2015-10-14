الاحتلال الاسرائيلى يفوض فى غلق أحياء عربية بالقدس المحتلة

قررت الحكومة الأمنية الإسرائيلية ليل الثلاثاء إلى الاربعاء السماح للشرطة الاسرائيلية بغلق احياء عربية فى القدس الشرقية المحتلة، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو.

وجاء فى البيان "ان الحكومة الامنية قررت عدة اجراءات للتصدى للإرهاب بينها خصوصا السماح للشرطة بإغلاق او فرض حظر تجول فى احياء بالقدس فى حال حدوث احتكاكات او تحريض على العنف".

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