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6 جمل مرهقة نفسيا متقولهاش للى معندهمش ولاد.. أهمها "العيب من مين"

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6 جمل مرهقة نفسيا متقولهاش للى معندهمش ولاد.. أهمها "العيب من مين" 6 جمل مرهقة نفسيا متقولهاش للى معندهمش ولاد.. أهمها "العيب من مين"
أغلب من يعانون تأخر الإنجاب، أو من لم يرزقوا بالأطفال، أو حتى من قرر تأجيل الإنجاب يعانون كثيرا من تعليقات المحيطين بهم وأسئلتهم التى قد تزيد حالتهم النفسية سوءا، مما يؤثر بشكل أكبر على حالتهم العضوية، كما يجعلهم فى حالة نفسية سيئة.

الدكتور محمد رمضان، الأخصائى النفسى، أوضح أن أغلب المتزوجين غير القادرين على الإنجاب لأى سبب كان، يقابلون الكثير من المواقف اليومية، التى تجعلهم فى أزمة نفسية وقد تسبب لهم اضطرابا عاطفيا ونفسيا، نتيجة المساس والتركيز على مشكلة يعانون منها، دون قدرتهما على تخطيها.

لذا ينصح محمد بضرورة ألا تتحدث مع من لم ينجبوا بعد فى هذه القضية، وعليك أن تترك الحديث بينكما طبيعيا، ويجرى بصورة محببة دون التركيز على هذه المشكلة فقد يكون الزوجين غير منتبهين لها من الأساس، والتعليقات فى غير محلها تشعرهم بالنقص والحرمان، وربط السعادة بالإنجاب، كذا إثارة أعصابهم والشعور بالعصبية والحزن والاكتئاب.

1 إنتوا كدة مرتاحين
>

جملة يسمعها كل من لم ينجبوا بعد، وهى جملة فى ظاهرها إيجابية لكن أثرها النفسى غير طيب، لأنها تشعرهم بالنقص وأن من أنجبوا يعانون المتاعب ولكنها متاعب محببة وطبيعية

2 مفيش حاجة فى السكة
>

أحد أكثر الجمل شهرة، وإلقاء على مسامع الذين لم ينجبوا بعد، وبالطبع تثيرهم نفسيا وعاطفيا، وقد تؤدى مع فرط حساسيتهم للعصبية والغضب ونوبات الحزن.

3 العيال متعبة
>

يظن بعض المحيطين بمن لم ينجبوا بعد أن هذه الجملة جيدة ومحفزة، ولكنها على العكس مرهقة نفسيا، للشعور بالشفقة، والإحساس بأن الجميع يواسيهم.

4 العيب من مين
>

أحد أبرز الجمل التى تثير نفسية وعاطفة المتزوجين دون أن ينجبوا بعد، فهى تشعرهم بضرورة مسئولية طرف عن تأخر الإنجاب، مما يثيرهم عاطفيا ونفسيا ويسبب لهم الحزن والقلق.

5 خدوا ولادى ربوهم
>

عرض مازح يقدمه الكثيرون ممن يواسون المتزوجين دون إنجاب دون أن يدركوا أنها جملة تثير الشجون، لشعورهم بالشفقة والإحساس بالنقص.

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