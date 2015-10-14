الخارجية التونسية:الإفراج عن التونسيين المختطفين فى مدينة صبراتة الليبية

أعلنت الخارجية التونسية أنه تم الإفراج عن التونسيين المختطفين فى مدينة صبراتة الليبية.

ذكرت ذلك قناة سكاى نيوز بالعربية اليوم الثلاثاء، دون المزيد من التفاصيل، واحتجز مسلحو فجر ليبيا عشرات التونسيين بمدينة صبراتة الليبية للمطالبة بإطلاق سراح رئيس المجلس البلدى للمدينة حسين الذوادى الذى اعتقل فى تونس السبت الماضى.

يشار إلى أن مجموعة مسلحة اقتحمت القنصلية التونسية فى طرابلس فى يونيو الماضي، واختطفت عشرة موظفين تونسيين للمطالبة بإطلاق القيادى بقوات فجر ليبيا "وليد القليب" قبل أن يطلق سراحهم بالتزامن مع إطلاق القليب، فى حين قررت تونس بعدها إغلاق قنصليتها بليبيا.

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