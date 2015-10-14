أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الخارجية التونسية:الإفراج عن التونسيين المختطفين فى مدينة صبراتة الليبية

Google+ Print
الخارجية التونسية:الإفراج عن التونسيين المختطفين فى مدينة صبراتة الليبية الخارجية التونسية:الإفراج عن التونسيين المختطفين فى مدينة صبراتة الليبية
أعلنت الخارجية التونسية أنه تم الإفراج عن التونسيين المختطفين فى مدينة صبراتة الليبية.

ذكرت ذلك قناة سكاى نيوز بالعربية اليوم الثلاثاء، دون المزيد من التفاصيل، واحتجز مسلحو فجر ليبيا عشرات التونسيين بمدينة صبراتة الليبية للمطالبة بإطلاق سراح رئيس المجلس البلدى للمدينة حسين الذوادى الذى اعتقل فى تونس السبت الماضى.

يشار إلى أن مجموعة مسلحة اقتحمت القنصلية التونسية فى طرابلس فى يونيو الماضي، واختطفت عشرة موظفين تونسيين للمطالبة بإطلاق القيادى بقوات فجر ليبيا "وليد القليب" قبل أن يطلق سراحهم بالتزامن مع إطلاق القليب، فى حين قررت تونس بعدها إغلاق قنصليتها بليبيا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365