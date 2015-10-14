غدا.. إضراب شامل فى بيت لحم حدادا على الشهيد الفلسطينى زواهرة

أعلنت لجنة التنسيق الفصائلى الفلسطينية فى محافظة بيت لحم، مساء اليوم الثلاثاء، عن إضراب شامل يوم غد الأربعاء، حدادا على الشهيد معتز إبراهيم زواهرة، الذى ارتقى فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى شمال بيت لحم.

وقال أمين سر لجنة التنسيق الفصائلى غسان زيدان إن الإضراب سيشمل كافة أوجه الحياة تزامنا مع مراسم تشييع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير فى مقبرة الشهداء فى قرية أرطاس جنوب بيت لحم.

من جهة أخرى، احتشد مستوطنون إسرائيليون على مفرق "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم، وأغلقوا شارع الخليل - القدس فى المنطقة المقابلة للمفرق المؤدى إلى بلدة بيت فجار، أمام المركبات الفلسطينية.

وقال مصدر أمنى فلسطينى إن قوات الاحتلال الإسرائيلى، أغلقت معبر النفق غرب بيت جالا، وأخضعت المركبات الفلسطينية للتفتيش.

>