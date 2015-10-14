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الجيش السورى وآلاف من الجنود الإيرانيين يستعدون لهجوم برى ضد المعارضة

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الجيش السورى وآلاف من الجنود الإيرانيين يستعدون لهجوم برى ضد المعارضة الجيش السورى وآلاف من الجنود الإيرانيين يستعدون لهجوم برى ضد المعارضة
قال مسؤولان كبيران مطلعان بالمنطقة اليوم الثلاثاء إن الجيش السورى وقوات إيرانية ومقاتلين من جماعة حزب الله متحالفين معه يستعدون لهجوم برى على المعارضة فى منطقة حلب بدعم من الضربات الجوية الروسية.

وسيوسع الهجوم من نطاق هجوم برى شنه نفس التحالف الأسبوع الماضى ويستهدف مقاتلين من المعارضة فى محافظة حماة إلى الغرب.

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما إن آلاف الجنود الإيرانيين وصلوا للمشاركة فى الهجوم البرى لدعم الرئيس بشار الأسد، ومن المرجح أن يثير هجوم كبير للحكومة فى المنطقة قرب الحدود التركية غضب أنقرة العضو بحلف شمال الأطلسى والتى تدعم مسلحين يقاتلون الأسد وعبرت بالفعل عن قلقها البالغ من الضربات الجوية الروسية التى تستهدفهم.
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