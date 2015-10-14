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المؤتمر الوطنى الليبى يعقد اليوم جلسة حاسمة حول اقتراح حكومة الوفاق

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المؤتمر الوطنى الليبى يعقد اليوم جلسة حاسمة حول اقتراح حكومة الوفاق المؤتمر الوطنى الليبى يعقد اليوم جلسة حاسمة حول اقتراح حكومة الوفاق
يعقد المؤتمر الوطنى العام الليبى "المنتهية ولايته"صباح اليوم الأربعاء جلسة حاسمة بمقر المؤتمر بالعاصمة طرابلس حول اقتراح تشكيل حكومة الوفاق الوطنى.

وذكرت "بوابة الوسط"نقلا عن مصدر مطلع الليلة، إن كتلة الوفاق بالمؤتمر الوطنى برئاسة بلقاسم قزيط تدفع نحو الموافقة على مقترح حكومة الوفاق الوطنى، والمضى قدمًا فى توقيع الاتفاق النهائى.

بينما أكد نفس المصدر أن هناك توجهًا من قبل بعض أعضاء التيار الإسلامى لرفض قبل إقرار التعديلات، يشار إلى أن مجلس النواب الليبى لم يصوت أمس على مقترح تشكيل الحكومة وتم تأجيل التصويت إلى الأسبوع المقبل.
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