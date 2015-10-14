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الأمير تركى الفيصل لـ"بوتين": لا تضع روسيا فى عداء مع 1.25 مليار مسلم

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الأمير تركى الفيصل لـ"بوتين": لا تضع روسيا فى عداء مع 1.25 مليار مسلم الأمير تركى الفيصل لـ"بوتين": لا تضع روسيا فى عداء مع 1.25 مليار مسلم
اعتبر الرئيس السابق للاستخبارات ، الأمير تركى الفيصل، التدخل الروسى فى سوريا "خطأ غير محسوب عواقبه" من جانب موسكو، وقد يضع روسيا فى عداء مع أكثر من 1.25 مليار مسلم.

وقال الأمير السعودى فى مقابلة على CNN، رداً على سؤال عما إذا كان التدخل الروسى سيغير قواعد اللعبة، إنه لا يمكنه الجزم بذلك، حيث إن عواقب هذا التدخل ليست واضحة بشكل كاف.

وتابع الفيصل بقوله: "لا نعرف ما هى طبيعة النوايا الروسية.. يقولون إنهم يريدون محاربة الإرهاب، هذا أمر جيد، ولكنهم يقومون بذلك بشكل انفرادى، دون تنسيق".

وأضاف: "الطريقة التى يقومون بأداء الأمر بها تظهر أنهم ذهبوا إلى هناك فقط لمساعدة بقاء نظام بشار الأسد فى السلطة، بينما كان على وشك أن يخسر تلك السلطة.. وهذه الأمور التى تثير الارتياب هى ما تجعلنى أقول إنها خطوة خاطئة".

ورداً على سؤال حول الرسالة التى يمكن أن يوجهها للرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، قال: "رسالتى إلى الرئيس بوتين.. لا تصنع روسيا فى عداء مع 1.25 مليار مسلم، يرون أن روسيا تقوم بدعم أكثر الأنظمة الوحشية تعطشاً للدماء فى سوريا".

وأشار الفيصل إلى أن "روسيا لديها مجتمع كبير من المسلمين.. والتفكير فى أن الوقوف إلى جانب الأسد، سوف يؤدى إلى محاصرة تلك الجماعات والقضاء عليها داخل سوريا، أعتقد أنه تفكير خاطئ"، لافتاً إلى أنه "من المحتم أن بعض هؤلاء سيعودون إلى بلدانهم، وقد يحملون السلاح فى وجه التى يرون أنها تساعد الأسد".

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مصر 365

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