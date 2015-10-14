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وزير الخارجية الأمريكى: نسعى لتهدئة التوترات بين فلسطين وإسرائيل

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وزير الخارجية الأمريكى: نسعى لتهدئة التوترات بين فلسطين وإسرائيل وزير الخارجية الأمريكى: نسعى لتهدئة التوترات بين فلسطين وإسرائيل
قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى أمس الثلاثاء انه يعمل على تهدئة العنف بين الفلسطينيين والاسرائيليين وسيسافر الى الشرق الأوسط قريبا جدا لمحاولة تحريك الوضع "للابتعاد عن هذا المنحدر".

ومتحدثا فى مركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية بمعهد هارفارد كنيدى قال كيرى "سأذهب الى هناك قريبا جدا، وسأحاول العمل على اعادة التواصل ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا التحرك للابتعاد عن هذا المنحدر".
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