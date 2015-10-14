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بالصور.. الملحق العسكرى بمسقط يقيم حفلا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

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أقام العقيد جوى حازم عبدالرحيم الملحق العسكرى بسلطنة عمان حفلا كبيرا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 42 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حضره اللواء سالم بن مسلم قطن أمير كلية الدفاع الوطنى - ضيف الشرف - وعدد كبير من مسئولى القوات المسلحة العمانية والملحقين العسكريين المعتمدين لدى سلطنة عمان، جنباً إلى جنب مع عدد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين فى السلطنة ولفيف من أعضاء السلك الدبلوماسى بالإضافة إلى عدد من أبناء الجالية المصرية فى مسقط.

بدأ الحفل بالسلام الوطنى المصرى والعمانى بعد ذلك ألقى العقيد حازم عبد الرحيم الملحق العسكرى كلمة رحب فيها بضيف الشرف والحضور، وأكد أن ذكرى انتصارات أكتوبر ستظل عنواناً لكبرياء والأمة العربية وقال:"لم يكن النصر حدثا عابراً بل تكليلا لكفاح وتلاحم الشعب والجيش لعدم المساومة على الوطن والكرامة.. فالحرب ليست تطاولا أو اعتداء ولكنها لاستعادة الأرض وتحقيق الردع ومن ثم الوصول للسلام العادل والشامل واستعادة الأمن والعبور من اليأس إلى الرجاء".

وأضاف الملحق العسكرى أن الاحتفال بانتصارات أكتوبر هذا العام يعد استثنائياً ومميزاً نظراً لتزامنه مع ما أهدته مصر للعالم ألا وهو قناة السويس الجديدة، وتأتى ذكرى أكتوبر هذا العام فى وقت يحق لمصر فيه أن تتفاخر وتتباهى بدحر مخططات الأعداء والمتربصين وتجنيب البلاد فوضى ودمار لا يعلم منتهاهما إلا الله.

وتابع: "لقد تضافرت جهود الجيش والشرطة المدنية لإفشال تآمر أعداء مصر والأمة العربية والمغيبين من أبنائها لإحداث البلبلة والفرقة والتشكيك فى صحيح ووسطية الدين الإسلامى والثوابت الوطنية والنيل من الرموز والمتوارث من العادات والتقاليد".

وأوضح أن جيش مصر أثبت أنه المؤتمن على اختيارات المصريين ولن يفرط قط فى حماية الحدود أو تأمين الجبهة الداخلية والمحافظة على الأمن والاستقرار موضحا أن الجيش المصرى يمارس أقصى آيات ضبط النفس للحفاظ على أبناء الوطن وتفويت الفرصة على الجهات المشبوهة والعميلة".
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

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مصر 365

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