أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تأجيل نظر دعوى تطوير السكة الحديد بدمياط إلى 12 يناير القادم

Google+ Print
تأجيل نظر دعوى تطوير السكة الحديد بدمياط إلى 12 يناير القادم تأجيل نظر دعوى تطوير السكة الحديد بدمياط إلى 12 يناير القادم
نظرت محكمة القضاء الإدارى برأس البر، اليوم الثلاثاء، بهيئة المفوضين الدعوى رقم 2691./ ق 3 المقامة من محمد الطرابيلى المحامى بشأن تطوير سكك حديد دمياط، وادخال قطار سياحى توربينى من دمياط إلى القاهرة.

وحضر محام سكك حديد بسام محمد وطلب التأجيل لتقديم المستندات والرد على استفسارات المحكمة بشأن التعاقد مع المقولون العرب لإزواج خط دمياط المنصورة المفرد الآن.

نظرت الدعوى برئاسة المستشار المفوض حامد عبد الحليم، ورئيس هيئة المفوضين مستشار عبد الفتاح محرم، وسكرتارية أشرف المنجى وقررت التأجيل إلى 12 يناير القادم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر