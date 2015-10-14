تأجيل نظر دعوى تطوير السكة الحديد بدمياط إلى 12 يناير القادم

نظرت محكمة القضاء الإدارى برأس البر، اليوم الثلاثاء، بهيئة المفوضين الدعوى رقم 2691./ ق 3 المقامة من محمد الطرابيلى المحامى بشأن تطوير سكك حديد دمياط، وادخال قطار سياحى توربينى من دمياط إلى القاهرة.

وحضر محام سكك حديد مصر بسام محمد وطلب التأجيل لتقديم المستندات والرد على استفسارات المحكمة بشأن التعاقد مع المقولون العرب لإزواج خط دمياط المنصورة المفرد الآن.

نظرت الدعوى برئاسة المستشار المفوض حامد عبد الحليم، ورئيس هيئة المفوضين مستشار عبد الفتاح محرم، وسكرتارية أشرف المنجى وقررت التأجيل إلى 12 يناير القادم.