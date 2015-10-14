مرشح "فى حب مصر" بأسوان: لن نوافق "أتوماتيكيا" على قرارات الحكومة

قال الدكتور على عبد العال سيد، مرشح فى أسوان، إن الوضع فى مصر مختلف عما سبق، ويتطلب ظهيرا سياسيا لتطبيق برنامج الرئيس، متابعا: "لن أقول إن القائمة هى ظهير الرئيس، ولكن القائمة ستكون الظهير السياسى فيما يحقق استقرار مصر، وبرنامج الرئيس هو الذى يحقق الاستقرار، ولكن لا يعنى هذا الموافقة الأتوماتيكية لكل ما تتخذه الحكومة ".

وأوضح على عبد العال، فى حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن البرلمان المقبل عليه مسئوليات كبيرة، وبالأخص فى المجال التشريعى، لافتاً إلى أن القائمة ستهتم بمراجعة بعض القوانين بتشريعات، وأبرزها تنظيم بناء وترميم الكنائس، وقانون العدالة الانتقالية، وتعديل قانون الصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون الإجراءات الجنائية، وبعض القوانين الخاصة بحماية نهر النيل وحماية كل الممرات المائية.