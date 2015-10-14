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مرشح المصريين الأحرار بالمنيا: الفقر والتهميش سلب المصريين أخلاقهم

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مرشح المصريين الأحرار بالمنيا: الفقر والتهميش سلب المصريين أخلاقهم مرشح المصريين الأحرار بالمنيا: الفقر والتهميش سلب المصريين أخلاقهم
قال العقيد أشرف جمال، مرشح دائرة بندر المنيا على مقعد الفردى عن حزب المصريين الأحرار، إن الشعب المصرى عانى كثيرا خلال الثلاثين عاما الأخيرة من الفقر والإهمال والتهميش فى قطاعات عديدة، مؤكدا أن أكبر خيانة ارتكبها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك هى عدم تخليه عن منصبة سريعا بعد أن أحس بأنه غير قادر على حكم البلاد.

وأشار جمال خلال المؤتمر الذى عقدة بقاعة نفرتيتى بمدينة المنيا، مساء اليوم، الثلاثاء، للتعريف ببرنامجه الانتخابى إلى أن الأخلاق سلبت من البعض، بسبب الفقر والتهميش، قائلا: البعض أصبح أشباه بنى آدمين، وقطاع من المواطنين فقدوا أخلاقهم، والبعض الآخر يبيع عرضه وجسده من أجل الحصول على الطعام، مشيرا إلى أن الفترة القادمة حاسمة ولا مجال للمحسوبية بها.

وعن برنامجة الانتخابى ذكر جمال أنه سوف يولى اهتماما كبيرا للتعليم، وأبرز ما سيسعى لتحقيقه إذا حالفه الحظ وأصبح نائبا، هو ربط التعليم بسوق العمل، مثل ربط المصانع بالمدارس الفنية، لتشغيل الشباب واستغلال طاقاتهم منذ تخرجهم من التعليم فى وقت مناسب.

ولفت مرشح المصريين الأحرار إلى التهميش السياحى الكبير لمحافظة المنيا، وتابع: كيف لمحافظة بها آثار من جميع العصور التاريخية الفرعونية والقبطية والإسلامية، ولا نجد بها أى ازدهار للسياحية، أو مشروعات حقيقية تسهم فى ذلك، وكذلك الحال بالقطاع الصناعى وإهدار الكثير من موارد المنيا دون نفع.

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مصر 365