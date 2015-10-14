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خالد إسماعيل يهدى درع جامعة الفيوم لرئيس جامعة موسكو للعلوم الإنسانية

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أهدى الدكتور خالد إسماعيل حمزة رئيس جامعة الفيوم درع الجامعة إلى رئيس جامعة موسكو للعلوم الإنسانية، تقديرًا لدوره فى زيادة التعاون الثقافى المصرى الروسى، والتبادل العلمى بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة علمية لوفد جامعة الفيوم برئاسة رئيس الجامعة، ومرافقيه الدكتور عاطف منصور عميد كلية الآثار، والدكتور جمال محجوب وكيل كلية الآثار، والدكتور وليد على خليل المتحدث الرسمى باسم الوفد المصرى، ومنسق اتفاقيات التعاون ببن جامعة الفيوم والجامعات الروسية، إلى جامعة موسكو للعلوم الإنسانية.

وأكد حمزة فى تصريحات صحفية، أن الزيارة تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطيد العلاقات الثقافية المصرية الروسية، والعمل على زيادة التعاون بين البلدين فى مجال التعليم.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365