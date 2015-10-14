تكريم 35 من أسر الشهداء وحفظة القرآن ببنى سويف احتفالا بالعام الهجرى
كرم المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف 10 من أسر شهداء الواجب تقديرا لما بذلوه فى خدمة الوطن كما كرم 25 من حفظة القرآن الكريم احتفالا بالعام الهجرى الجديد.إعلان - Ads إعلان - Ads
وجاء ذلك خلال مشاركته فى الاحتفال الذى أقيم مساء أمس الثلاثاء فى مسجد "الرضا" بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل بمناسبة العام الهجرى الجديد 1437هـ، بحضورالعميد محمد إبراهيم المستشار العسكرى بالمحافظة، والشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية.
وجاء ذلك خلال مشاركته فى الاحتفال الذى أقيم مساء أمس الثلاثاء فى مسجد "الرضا" بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل بمناسبة العام الهجرى الجديد 1437هـ، بحضورالعميد محمد إبراهيم المستشار العسكرى بالمحافظة، والشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية.
>
>