بالصور.."التحالف الشعبى" ينظم مؤتمرا جماهريا بدمنهور لدعم مرشحه بالدائرة

أكد الدكتور زهدى الشامى، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، المرشح لانتخابات مجلس النواب بدائرة دمنهور، ضرورة تغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية من أجل تحقيق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مضيفا أن هناك حالة من الإحباط بين المواطنين بسبب عدم تلبية حكومات ما بعد الثورة لطموحاتهم، وجاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الذى عقده مساء الثلاثاء بميدان الساعة بدمنهور.

وأوضح الشامى فى المؤتمر الذى شارك فيه عدد من رموز التيار اليسارى، منهم الكاتب الصحفى مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، وحمدى عبد العزيز أمين الحزب الاشتراكى، والقيادى الناصرى حمدى عقدة، ومحمود دوير أمين تنظيم حزب التجمع بالبحيرة، وعلاء الخيام القيادى بحزب الدستور، وعادل محلاب منسق جبهة 30 يونيو بالبحيرة، أنه لابد من تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية وتنمية لمقومات الدولة ومقدراتها.

ومن جانبه أكد مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبى أهمية دور البرلمان القادم فى تشكيل مستقبل البلاد، مضيفا أن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية جزء من المقاومة لتحقيق مطالب الثورة، مشيرا إلى عدم وجود تعارض بين إقامة الحريات العامة ومواجهة التيارات الإرهابية.

بينما قال محمود دوير، القيادى بحزب التجمع، إنه لابد من مواجهة سيطرة ظاهرة المال السياسى فى الانتخابات، من أجل إقامة دولة ديمقراطية حديثة، مطالبا القوى الوطنية بالاحتشاد وراء مرشحى الثورة لمواجهة عودة فلول الحزب الوطنى وعناصر جماعة الاخوان الإرهابية.

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