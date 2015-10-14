أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور..أبناء الطرق الصوفية يحتفلون بالسنة الهجرية فى ساحة الإدريسى بأسوان

Google+ Print
احتفل أبناء الطرق الصوفية بمحافظة أسوان، بالتعاون مع المجلس القومى للقبائل المصرية، مساء أمس الثلاثاء، بليلة رأس السنة الهجرية 1437، فى الساحة الأحمدية الإدريسية، بمدينة أسوان، بحضور حوالى 5 آلاف مواطن.

حضر الاحتفالية، الشيخ محمد عبد العزيز، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والسيد الإدريسى، رئيس الرابطة العالمية للإشراف الأدارسة، والشيخ محمد الشريف، نقيب الأشراف بالصعيد، ولفيف من مشايخ الطرق الصوفية، وأهالى محافظة أسوان ومحافظات الصعيد المجاورة.

وتضمنت الاحتفالية، تلاوة آيات من القران الكريم، وابتهالات وتواشيح دينية، وقصائد مديح فى حب رسول الله.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365