بالصور..أبناء الطرق الصوفية يحتفلون بالسنة الهجرية فى ساحة الإدريسى بأسوان

احتفل أبناء الطرق الصوفية بمحافظة أسوان، بالتعاون مع المجلس القومى للقبائل المصرية، مساء أمس الثلاثاء، بليلة رأس السنة الهجرية 1437، فى الساحة الأحمدية الإدريسية، بمدينة أسوان، بحضور حوالى 5 آلاف مواطن.

حضر الاحتفالية، الشيخ محمد عبد العزيز، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والسيد الإدريسى، رئيس الرابطة العالمية للإشراف الأدارسة، والشيخ محمد الشريف، نقيب الأشراف بالصعيد، ولفيف من مشايخ الطرق الصوفية، وأهالى محافظة أسوان ومحافظات الصعيد المجاورة.

وتضمنت الاحتفالية، تلاوة آيات من القران الكريم، وابتهالات وتواشيح دينية، وقصائد مديح فى حب رسول الله.

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