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بلاغ سلبى بالاشتباه فى سيارة متوقفة أثارت الذعر بالمعادى

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بلاغ سلبى بالاشتباه فى سيارة متوقفة أثارت الذعر بالمعادى بلاغ سلبى بالاشتباه فى سيارة متوقفة أثارت الذعر بالمعادى
اشتبه الأهالى فى سيارة متروكة فى شارع 9 بالمعادى، خشية احتوائها على مواد متفجرة، وعلى الفور تم إبلاغ غرفة الحمايه المدنية بالقاهرة والتى دفعت بخبراء المفرقعات وبصحبتهم أجهزة كشفية للتحقق من صحة البلاغ، وبالفحص تبين أنه سلبى.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا من الأهالى بشارع 9 بالمعادى بتوقف سيارة لفترة طويلة وبها عدد من الكراتين واشتبهوا فى كونها تحوى على مواد متفجرة، فتحركت قوات الحماية المدنية والمفرقعات بالقاهرة، وقاموا بفحص السيارة وتبين خلوها من أى متفجرات.

وأكد مصدر مسؤول بشركة المترو، أنه تم إغلاق محطة المعادى ومنع وقوف القطارات بها نتيجة الاشتباه فى السيارة، التى كانت متوقفة أمام المحطة من الخارج وتبين أنها خالية من المتفجرات.

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مصر 365