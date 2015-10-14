زوجة تقتل زوجها بسم الفئران بسبب سوء معاملته لها بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث ميت غمر من كشف لغز العثور على شخص مقتولا داخل شقته، حيث تبين أن زوجته تخلصت منه بعد أن دست له سم الفئران بسبب سوء معاملته لها.

وكان اللواء عاصم حمزة مساعد الوزير مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير إدارة البحث الجنائى بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز ميت غمر، عن بلاغ كل من "محمد.س.م"، و"عبد الناصر.ع.م"، بالعثور على شقيق الأول أحمد متوفى داخل شقته، وتم استخراج تصريح بالدفن ودفنه بمقابر الأسرة، واتهامهما لزوجته "ع.م.ا" 20 سنة ربة منزل ومقيمة بدائرة المركز وطلبهما اتخاذ الإجراءات القانونية لاستخراج الجثة وتشريحها.

وأسفرت تحريات ضباط وحدة مباحث المركز، عن وجود شبهة جنائية وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجته المذكورة، وبتقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بصحة ما أسفرت عنه التحريات، وأنها قامت بوضع "سم فئران" بعبوة عصير وتقديمها لزوجها المتوفى حال تواجدهما بمنزل الزوجية، بسبب سوء معاملته لها، تم تحرير المحضر رقم 3 أحوال مركز ميت غمر بتاريخه، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.