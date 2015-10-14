مباحث التموين تضبط 20 طن وقود مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنيا

تمكنت مباحث تموين المنيا من ضبط محطة وقود بدون ترخيص بداخلها 20 طنا من السولار والبنزين المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير المباحث بوجود محطة وقود بدون ترخيص بقريه طوخ الخيل بمركز المنيا وعلى الفور انتقل العقيد سراج الكومى رئيس مباحث التموين والمقدم طارق عباس والرائد محمد إسماعيل والنقباء مصطفى سمير ومحمد الصالحى، وتمت مداهمة محطة الوقود والتحفظ على 20 طن سولار وبنزبن مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء والقبض على صاحبها محمد إبراهيم 36 سنة وتحرر محضر بالواقعة.