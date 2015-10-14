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ضبط شقيقين تعديا على قوات الأمن أثناء تنفيذ قرارات إزالة بالدقهلية

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ضبط شقيقين تعديا على قوات الأمن أثناء تنفيذ قرارات إزالة بالدقهلية ضبط شقيقين تعديا على قوات الأمن أثناء تنفيذ قرارات إزالة بالدقهلية
ألقت قوات الأمن بالدقهلية القبض على شقيقين قاما بالتعدى على القوات أثناء تنفيذ قرار إزالة بمركز تمى الأمديد.

وتلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية يفيد بأنه أثناء تأمين قوات مركز شرطة تمى الأمديد برئاسة مأمور المركز، المختصين من رئاسة مركز ومدينة تمى الأمديد والإدارة الزراعية، لتنفيذ إزالة حالات تعد على الأراضى الزراعية بالبناء، وحال تنفيذ القرار رقم "162 /2011" بإزالة سور بالبلوك الأبيض على مساحة "350 مترا" ضد المخالف "هانى م ع"51 سنة عامل مقيم دائرة المركز، قام الأخير وشقيقه رمضان 38 سنة عامل ومقيم ذات القرية ، بإلقاء الحجارة تجاه القوات.

ونتج عن ذلك التعدى إصابة أمين الشرطة من قوة المركز، وتمكن الضباط والقوات من ضبط المذكورين، وتنفيذ القرار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6529 /2015 جنح مركز تمى الأمديد، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365