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أهمها الفول والليمون..علشان تقاوم المرض فتش عن مضادات الأكسدة جوه مطبخك

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أهمها الفول والليمون..علشان تقاوم المرض فتش عن مضادات الأكسدة جوه مطبخك أهمها الفول والليمون..علشان تقاوم المرض فتش عن مضادات الأكسدة جوه مطبخك
مضادات الأكسدة التى ينادى الأطباء مؤخرا على الدوام بتناولها والحفاظ عليها للتمتع ببشرة صحية، والتخلص من الشوارد الحرة بالجسم ليستعيد رونقه وقدرته على مقاومة السرطانات والأورام، والأمراض التى تطال أعضاءه.

ومن هنا نصح الدكتور محمد المنيسى، أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى، بضرورة البحث والتنقيب عن الأطعمة التى تعمل عمل مضادات أكسدة قوية، وتساعد وقاية الجسم من زحف الشيخوخة، مع تقليل نسب الإصابة بالأعراض المرضية الخطيرة كالجلطات وغيرها.

وأوضح منيسى أن الكثير من مضادات الأكسدة موجودة فى مطبخ كل منزل، دون أن يدر أصحابه، لذا لابد من الحفاظ عليها دون سحب عناصر منها بالطهى الزائد، وتعرضها لدرجات الحرارة العالية والمستمرة، وإضافة مكونات تفسد فوائدها الحقيقية ومنها:

- الرمان والعنب مضادان أكسدة، لابد من الحرص على تناولهما عدا من يعانون زيادة بالوزن عليهم أن يضبطا كمياتهما.
>- بعض أنواع المكسرات وتناولها بقدر: كالفسدق، واللوز واللذان يعملان كمضادات أكسدة بالجسم مما يبعد الأمراض.
>- الليمون الحامض أحد أهم مضادات الأكسدة التى لا يعى البعض مدى أهمية استخدام عصيره يوميا.
>- الشمندر أو البنجر أحد أهم مضادات الأكسدة ويقوى مناعة الجسم.
>- الفول من أهم مضادات الأكسدة، لذا عليك الحرص على أن يتضمن برنامجك الغذائى الأسبوعى بعض من ملاعق الفول.

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مصر 365