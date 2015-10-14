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حظك اليوم برج الجدى الخميس 15/10/2015

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حظك اليوم برج الجدى الخميس 15/10/2015 حظك اليوم برج الجدى الخميس 15/10/2015

مهنيًا: قد يصعب عليك تقدير المبالغ المالية التى تحتاجها لبدء تنفيذ المشروعات الجديدة التى تفكر بها، قد تحتاج إلى القيام بأحد الأمور الخارجة عن المألوف كى تقدم أفكارك العملية.

عاطفيا: عندما تبدأ حوارًا مع شخص تحبه حاول أن تتكلم وتنصت له فى نفس الوقت لأن ذلك سيتيح لك فرصة الحصول على الأجوبة، وسيجعل الحوار يشمل الطرفين معا بدلا من سيطرة أحدهما عليه.

صحيًا: المرونة والقدرة على الانسجام مع الأجواء المحيطة تساعدك على جسديًا على تجنب الاضطرابات الصحية خلال هذه الفترة التى تشهد تقلبات الطقس.

توقعات علماء الفلك:

أنت تفكر كثيرًا فى أحلامك وتقضى الكثير من الوقت فى ذلك الأمر، ولكن حتى هذه اللحظة لم تستطيع تحقيق أي منها، حان الوقت الآن لتتمكن من تحقيق هذه الأحلام على أرض الواقع.

كن واقعيا واطلب العون من أحد الزملاء إذا لزم الأمر، استغل حكم الآخرين ونصائحهم خلال الفترات المقبلة من حياتك فستكون بحاجة إليها فى حياتك المهنية لتتمكن من إنهاء كل ما كُلفت به.
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