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حظك اليوم برج الثور الخميس 15/10/2015

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حظك اليوم برج الثور الخميس 15/10/2015 حظك اليوم برج الثور الخميس 15/10/2015

مهنيا: عندما تتعمق فى التركيز على إنجاز عمل واحد فإن تدخل أى شخص يزعجك ويجعلك تنفجر فيه غضبًا، حاول أن تتخلص من تلك العادة لتتجنب تلك المواقف قدر الإمكان.

عاطفيًا: عدم الشعور بالمسئولية أمر يزعج الشريك منك فحاول أن تكون على قدر المسئولية حتى لا تخسره، أنت مسئول عن مشاعرك وعما يحدث بينك وبين الحبيب، حاول ألا تظهر ضعفك أمامه.

صحيا: قد تعيش حالة من الصراع الداخلى مع نفسك بسبب التوتر وحالة القلق التى تنتابك، حاول أن تعالج نفسك بنفسك طالما تعرف السبب حتى لا تتدهور حالتك الصحية أكثر من ذلك.

توقعات علماء الفلك:

حاول أن تستغل قدرتك على فهم مشاكل الآخرين وساعدهم بقدر الإمكان، احذر ممن يظهرون ضعفهم أمامك فهم فى الحقيقة أقوى منك ويسعون إلى إيذائك، لا تتهاون بأخطاء الآخرين لأنها قد تكون سببا فى حدوث كارثة فى النهاية، فقد حان الوقت لتحقيق ما كنت تتمنى الوصول إليه فى الماضى.
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مصر 365

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