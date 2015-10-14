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حظك اليوم برج الأسد الخميس 15/10/2015

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حظك اليوم برج الأسد الخميس 15/10/2015 حظك اليوم برج الأسد الخميس 15/10/2015
برج الأسد:

مهنيًا: أنت شخص عملى تقدر المسئولية فإذا وكلت إليك بعض المهام الجديدة ولن تستطيع إنجازها فعليك الاعتراف بذلك بدلاً من البدء فى تنفيذها والوقوف أمام العقبات.

عاطفيًا: إذا كنت أعزب ولا تفكر فى الارتباط حاليًا فعليك توضيح الأمر لأحد الأقارب الذى يسعى إلى التقرب منك فى الفترة الحالية حتى لا يبنى آمالاً عليك.

صحيًا: اتبع نصائح وإرشادات الأطباء لأنها سوف تحميك بدنيًا من الأمراض المختلفة، ولا ترهق نفسك فى العمل حتى لا تقود صحتك إلى التدهور، حاول أن تحافظ عليها.

توقعات علماء الفلك:

حاول أن تفعل الأشياء التى تساعدك على تحمل ما تمر به من تجارب صعبة هذا اليوم، ولا تجعل المواقف أو المشاكل التى تتعرض لها تحبطك أو تقلل من عزيمتك فى تنفيذ المهام، كن صبورًا ومنظمًا حتى تتمكن من تحقيق أحلامك.

استمع فى المساء لبعض المقطوعات الموسيقية الهادئة التى تساعدك على تعديل الحالة المزاجية، مهما شعرت بالضغط أو الكبت، لا تتوقع أو تنتظر المساعدة من قبل الآخرين.

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مصر 365

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