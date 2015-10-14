حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 15/10/2015

مهنيًا: إذا كنت فى أيامك الأولى من العمل الجديد فسوف تشعر بالتعب والإرهاق بعض الشىء لأنه من الصعب أن تتأقلم مع القوانين والقواعد الجديدة بسرعة

عاطفيًا: حالة الكتمان العاطفى التى تعيشها لا يمكنك الاستمرار فيها، حيث إن الإنسان كائن اجتماعى ولابد أن تكون لديه علاقات عاطفية مع أي من الأشخاص فى أى وقت.

صحيًا: قد يعتقد زملاؤك فى مجال العمل أنك مريض بسبب شحوب وجهك ولكنه ليس مرضًا جسديًا بل حالة تنتج عن التفكير الدائم والضغط النفسى الذى ينعكس على جسدك.

توقعات علماء الفلك:

يجب عليك اليوم احترام ذاتك وتقديرها، واحرص على أن تستفد من تجارب وخبرات الآخرين واطلع على أقوال الحكماء لتساعدك على التميز فى إنجاز المهام، أفعالك الطائشة قد تدفعك إلى الوقوع فى بعض المشكلات، لا تتصرف بطريقة متهورة وعمياء فى أى موقف، وتأكد أنك لديك كل المعلومات قبل اتخاذ أى قرار.

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