أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحوت الخميس 15/10/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت الخميس 15/10/2015 حظك اليوم برج الحوت الخميس 15/10/2015

مهنيا: حاول أن تسرع من وتيرة عملك حتى تتمكن من إنجاز الكثير من المهام فى وقت قصير، وهذا الأمر يساعدك على الترقى إلى أحد المناصب المهمة فى مجال العمل.

عاطفيًا: تتلقى اليوم بعض العروض المغرية من أحد الأشخاص المناسبين لك ولكنك ما زلت متعلقًا بحالة حب قديمة، صعوبة نسيان هذا الشخص قد تضيع فرصة الحصول على شريك مثالى

صحيًا: قد يأتى تأجيل زيارة الطبيب مفيدًا لك لأن ما تعانى منه قد لا يحتاج إلى الطبيب ولكن يحتاج إلى الراحة، حاول أن تتخلص من حالة الحزن التى تنتابك حتى لا تصاب باكتئاب شديد.

توقعات علماء الفلك:

الحظ يحالفك اليوم ويجعله يومًا غير عادي بالنسبة لك، فعليك أن تستيقظ مبكرًا لممارسة بعض التمارين الصباحية التى تمنحك الحيوية والنشاط، وأن تذهب لعملك فهناك العديد من المفاجآت فى انتظارك، اترك مشاكل الماضى وتجنب التفكير فيها وركز فقط على مستقبلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى