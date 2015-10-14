حظك اليوم برج الحوت الخميس 15/10/2015

مهنيا: حاول أن تسرع من وتيرة عملك حتى تتمكن من إنجاز الكثير من المهام فى وقت قصير، وهذا الأمر يساعدك على الترقى إلى أحد المناصب المهمة فى مجال العمل.

عاطفيًا: تتلقى اليوم بعض العروض المغرية من أحد الأشخاص المناسبين لك ولكنك ما زلت متعلقًا بحالة حب قديمة، صعوبة نسيان هذا الشخص قد تضيع فرصة الحصول على شريك مثالى

صحيًا: قد يأتى تأجيل زيارة الطبيب مفيدًا لك لأن ما تعانى منه قد لا يحتاج إلى الطبيب ولكن يحتاج إلى الراحة، حاول أن تتخلص من حالة الحزن التى تنتابك حتى لا تصاب باكتئاب شديد.

توقعات علماء الفلك:

الحظ يحالفك اليوم ويجعله يومًا غير عادي بالنسبة لك، فعليك أن تستيقظ مبكرًا لممارسة بعض التمارين الصباحية التى تمنحك الحيوية والنشاط، وأن تذهب لعملك فهناك العديد من المفاجآت فى انتظارك، اترك مشاكل الماضى وتجنب التفكير فيها وركز فقط على مستقبلك.