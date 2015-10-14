حظك اليوم برج الحمل الخميس 15/10/2015

مهنيا: قد تساهم تجربة الانقطاع عن العمل فى شعورك بالحزن والأسى، ولكن لا تقلق واعتبر أن تلك المرحلة فترة من الاسترخاء والراحة، وربما تحصل على مكافأة مادية كبيرة.

عاطفيا: تشعر اليوم بالتشتت واختلاط الأفكار العاطفية ما يجعلك غير قادر على التركيز وتحديد مشاعرك تجاه الطرف الآخر، حاول أن تحصل سريعًا على الاستقرار

صحيا: عندما تتعود على فعل شيء معين كل يوم فقد يصبح إدمانًا، فحاول ألا ترتبط بفعل شىء معين حتى لا تعانى عند التفكير فى التخلص منها وتسبب لك مشكلة نفسية.

توقعات علماء الفلك:

ضع حدودًا للتعامل مع بعض الأشخاص اليوم وفكر فى مستقبلك المهنى والمادى، هذه الفترة حرجة جدًا لذلك عليك أن تفكر كل لحظة فى طبيعة مستقبلك بشكل واقعى، يجب أن تفصل بين الواقع والخيال حتى تحقق النجاح فى كل مجالات الحياة.