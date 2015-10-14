حظك اليوم برج العقرب الخميس 15/10/2015

مهنيًا: استخدام التكنولوجيا الحديثة فى إنجاز المهام المهنية تؤدى إلى تطوير العمل والحصول على أفضل النتائج، حاول الاستعانة بها من أجل تحقيق أهدافك.

عاطفيًا: أنت ممن يحتاجون دائمًا إلى الأخذ أكثر من العطاء وهذا الحال ينطبق على الحياة العاطفية لأنه فى حاجة إلى شريك يحيطك بالحب، أنت تحتاج إلى تغيير حياتك والبدء فى البحث عن الزوجة المناسبة.

>صحيًا: يساعدك شرب الماء على التخلص مع الأمراض التى تصيبك جسديًا، حيث إن الماء ينقى الجسم من السموم والشوائب.

توقعات علماء الفلك:

احرص على اغتنام أى فرصة تتاح أمامك اليوم فهذا هو اليوم الذى كنت تنتظره لتصل إلى الأهداف التى حددتها لنفسك، لا تتراجع وتنظر إلى الخلف، لديك القوة والقدرة للدخول فى أى مشروع مهما كان معقدًا.

>لا ترفض أيًا من العروض التى تقدم لك اليوم بشكل مباشر، حاول التفكير فى هذا الأمر جيدًا لأنك قد تكون بحاجة إليها فى وقت لاحق.